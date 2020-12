La météo belge du 1 décembre

En soirée, on prévoit encore quelques averses. Dans le courant de la nuit, le ciel restera généralement très nuageux et de la brume ou du brouillard pourra se former. Quelques faibles pluies ou bruines seront également possibles et, en Hautes-Fagnes, un peu de neige fondante. Les minima seront compris de 0 degré en Hautes-Fagnes à +4 ou +5 degrés en plaine. Le vent modéré de nord faiblira.