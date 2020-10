La météo belge du 1 octobre

Avec l'entrée dans le mois d'octobre s'affirmeront des conditions de plus en plus dépressionnaires et de fait, ce jeudi, une vaste perturbation arrosera parfois copieusement le pays. L'après-midi, une certaine tendance à l'accalmie interviendra sur l'ouest puis le centre.

Demain vendredi Fin de semaine fort chaotique perspective. Un noyau dépressionnaire approchera et sera responsable d'un temps venteux et humide avec de régulières et parfois intenses salves pluvieuses.

Samedi Poussées par de fortes rafales de vent, les masses nuageuses seront encore actives et responsables de nouvelles précipitations. Cette fois cependant, elles seront progressivement moins importantes jusqu'à disparaitre à partir de l'ouest du pays.

Dimanche, le temps sera variable et venteux avec des périodes de pluie ou des averses. Les maxima varieront de 10 à 14 degrés. Le vent sera modéré à assez fort, et localement même fort, de secteur sud.