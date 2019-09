La météo belge du 10 septembre

Ce mardi matin, des éclaircies seront présentes sous un temps sec mais en cours de journée, la nébulosité augmentera et une ondée ne sera pas totalement exclue localement.

Les maxima seront compris entre 15 degrés en Haute Ardenne et localement 21 degrés dans l'ouest. Le vent sera généralement faible de direction variable ou de secteur nord.



Ce soir et cette nuit, le temps restera sec et souvent peu nuageux. En fin de nuit, la nébulosité augmentera à partir de la côte et un peu de brume sera possible localement.

Les minima seront compris entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 14 degrés à la mer.