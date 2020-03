La météo belge du 11 mars

Aujourd’hui, le ciel restera très nuageux sur la plupart des régions avec parfois des périodes de pluie ou de bruine. L'après-midi, de timides éclaircies seront possibles sur le nord-ouest et le nord du pays. Il fera encore doux avec des maxima de 9 ou 10 degrés sur les hauteurs ardennaises à 13 ou 14 degrés en région côtière et sur le nord du pays. Le vent de sud-ouest sera modéré à assez fort, et assez à parfois fort à la côte, avec des rafales de 50 à 65 km/h.