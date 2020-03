La météo belge du 11 mars

Ce soir et en début de nuit, nous prévoyons encore des périodes de précipitations sur l'ensemble des régions. En deuxième partie de nuit le temps deviendra plus sec avec des éclaircies à partir du nord-ouest du pays.

Les minima seront compris entre 7 et 9 degrés. Le vent sera assez fort, et à la côte fort, de secteur ouest à sud-ouest. Les rafales se situeront entre 55 et 75 km/h.