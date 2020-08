La météo belge du 12 août

Aujourd'hui, le temps sera d'abord généralement ensoleillé. En cours de journée, des nuages cumuliformes se développeront dans l'intérieur des terres et le risque d'orage local augmentera. Les orages pourront être intenses et être accompagnées de grêle. Les maxima oscilleront entre 29 degrés à la côte et 35 degrés dans l'intérieur, voire localement un peu plus.