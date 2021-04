La météo belge du 12 avril

Ce matin, la nébulosité sera variable sur la plupart des régions avec déjà quelques averses sous forme de pluie, de grésil ou de neige (fondante) au nord du sillon Sambre et Meuse. Sur l'extrême sud du pays, le temps devrait encore rester généralement sec avec davantage d’éclaircies. En cours de journée, les averses concerneront l'entièreté du pays. Toutefois, dans le courant de l'après-midi, le temps deviendra plus sec et ensoleillé dans la région côtière. Il fera assez froid pour la saison avec des maxima de 2 ou 3 degrés en Hautes-Fagnes à 7 ou 8 degrés dans le centre, sous un vent généralement modéré d'ouest, s'orientant au nord-ouest.