La météo belge du 12 février

Ce soir et en début de nuit, les éclaircies parfois larges laisseront la place à un ciel de plus en plus nuageux en seconde partie de nuit. De la pluie suivra sur la moitié ouest. Le vent de sud-ouest revenant au sud deviendra assez fort à la mer et modéré dans l'intérieur. Rafales proches de 50 km/h. Minima de -2 degrés en Hautes Fagnes à 4 degrés à la côte.