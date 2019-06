La météo belge du 12 juin

Aujourd'hui, il pleuvra d'abord partout. Cette zone de pluie quittera le pays en cours d'après-midi via le nord et l'ouest du pays. Cet après-midi, des éclaircies alterneront graduellement avec des nuages à partir du sud. En fin d'après-midi, des averses avec un risque d'orages se développeront surtout vers l'ouest. Les maxima grimperont vers des valeurs comprises entre 15 et 19 degrés.