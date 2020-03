La météo belge du 12 mars

Aujourd'hui jeudi, la journée débutera sous un ciel très nuageux avec par moments de la pluie. Les premières éclaircies devraient déjà concerner l'ouest du pays ce matin. Les pluies s'évacueront vers l'est en cours d'avant-midi, et la nébulosité deviendra plus variable durant le restant de la journée avec quelques averses, surtout ce soir. Les nuages et les averses devraient se montrer un peu plus insistants en Ardenne. Maxima de 6 ou 7 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 10 degrés en Flandre. Le vent d'ouest à sud-ouest sera modéré à assez fort avec des rafales de 70 à 75 km/h, le long du littoral parfois fort avec des rafales de 85 km/h.