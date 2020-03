La météo belge du 12 mars

Ce soir et la nuit prochaine, le ciel sera partiellement nuageux avec de larges éclaircies. Quelques averses pourront encore se produire de manière isolée. Quelques flocons pourront également faire leur apparition sur les hauts plateaux de l'Ardenne. Les températures redescendront entre 1 degré sur les hauts plateaux de l'est et 7 degrés en bord de mer. Le vent de sud-ouest sera modéré à assez fort avec des rafales de 55 à 60 km/h, le long du littoral parfois fort avec des rafales de 75 km/h.