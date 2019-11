La météo belge du 12 novembre

Ce soir et la nuit prochaine, le temps redeviendra temporairement plus sec avec des éclaircies, puis de nouvelles averses se propageront en cours de nuit du littoral vers l'Ardenne, où quelques chutes de neige pourront être observées sur les hauteurs. Un coup de tonnerre restera possible dans la région côtière et l'embouchure de l'Escaut. Minima de -1 degré dans les Fagnes à +5 degrés en bord de mer.