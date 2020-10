La météo belge du 12 octobre

La semaine qui débute sera plus sèche que la précédente mais aussi plus fraîche. A noter aussi sur les reliefs des brumes et bancs de brouillard par endroit. Cet après-midi, le ciel se couvrira un peu plus sur l'ouest du pays et quelques averses circuleront du nord vers le sud.

Demain Une perturbation approchera mais sa progression sera freinée par un courant s'orientant graduellement à l'est. le temps restera sec sous une couverture nuageuse se déchirant quelque peu.

Mercredi Les nuages formeront une chape assez compacte qui ne permettra que de courtes éclaircies.

Jeudi Les légères précipitations qui seront encore présentes çà et là en matinée s'estomperont jusqu'à disparaître. Mais malgré l'affirmation d'un temps sec, la couverture nuageuse restera importante et ne se morcellera que très peu.