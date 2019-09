La météo belge du 12 septembre

Aujourd'hui, il y aura d'abord assez bien de nébulosité avec ici ou là un peu de pluie ou une averse. Quelques timides éclaircies seront possibles au nord du sillon Sambre et Meuse. L'après-midi, le temps deviendra progressivement sec avec une alternance d'éclaircies et de nuages. Les maxima oscilleront entre 17 degrés sur les sommets de l'Ardenne et 23 degrés sur le centre.