La météo belge du 13 août

Ce matin, le ciel sera partagé entre éclaircies et passages nuageux avec quelques averses, éventuellement ponctuées de coups de tonnerre. L'après-midi, les averses orageuses se feront plus intenses et plus nombreuses. Ces orages pourront être accompagnés d'abondantes précipitations en peu de temps et de grêle. Les températures atteindront 27 à 32 degrés et le vent sera généralement faible de direction variable. On n'exclut pas la possibilité d'avoir de fortes rafales sous les orages.