La météo belge du 13 avril

Ce matin, le ciel sera généralement peu nuageux à serein avec dans l'intérieur des gelées répandues; dans la partie sud-est du pays on observe par endroits des nuages bas ou quelques bancs de brouillard givrant. En cours de journée, des nuages cumuliformes se développeront et pourraient localement laisser échapper quelques averses, surtout sur le nord et l'est du pays; celles-ci pourront encore prendre un caractère hivernal sur les hauteurs de l'Ardenne. Au littoral, le temps restera souvent ensoleillé. Les maxima se situeront entre 4 degrés en Hautes-Fagnes et 9 ou localement 10 degrés dans l'ouest du pays.