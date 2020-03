La météo belge du 13 mars

Ce vendredi, il fera partiellement à parfois très nuageux avec quelques averses, éventuellement accompagnées de grésil. En Ardenne, un peu de neige fondante est temporairement possible. Maxima entre 5 et 10 degrés sous un vent modéré ou d'abord encore assez fort, de secteur ouest. Dans l'après-midi, le vent faiblira et s'orientera à l'ouest-nord-ouest. Des pointes de 60 à 70 km/h pourront accompagner les averses le matin.