La météo belge du 13 mars

Ce soir et cette nuit, les dernières averses s'évacueront par le nord-est. Ensuite, le temps deviendra généralement sec et des éclaircies pourront même s'élargir, faisant chuter les températures entre des valeurs comprises entre -3 et +2 degrés, avec des gelées possibles aussi dans le centre du pays. Vent faible de sud ou de direction variable. Un peu de brume ou des champs de brouillard locaux sont possibles.