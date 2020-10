La météo belge du 13 octobre

Ce matin, le ciel sera couvert avec des pluies faibles à parfois modérées sur le nord-ouest et l'ouest du pays. Localement, brumes et brouillard seront possibles principalement en Ardenne. Dans le courant de la journée, les pluies ou averses toucheront aussi le centre et le sud du pays. Dans le nord-est et l'est du pays, le temps devrait rester sec à une ondée près. Les maxima seront compris entre 8 degrés en Ardenne à 13 degrés en Campine.

Mercredi, la journée débutera sous de larges éclaircies puis progressivement dans l'après-midi, davantage de champs nuageux dériveront depuis le nord-est du pays. Le temps restera généralement sec. Les températures maximales s’échelonneront de 7 ou 8 degrés en Hautes Fagnes à 12 ou 13 degrés dans l'ouest.