La météo belge du 14 octobre

Ce lundi, nous nous retrouverons dans le secteur chaud d'une onde frontale qui se développera progressivement sur la mer du Nord. Le ciel sera partiellement nuageux avec risque de quelques averses, surtout dans l'ouest et le centre. L'après-midi, on retrouvera un temps sec avec parfois de larges éclaircies. Les maxima seront compris entre 17 degrés à la côte et 21 degrés ailleurs.