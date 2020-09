La météo belge du 14 septembre

Un coup de chaleur remarquable se produira en ce début de semaine. L'action conjuguée d'un soleil très généreux et d'une masse d'air d'origine tropicale engendrera une forte hausse des températures, lesquelles deviendront caniculaires pratiquement partout.

Demain La canicule atteindra son apogée . Le soleil généreux et un léger flux méridional permettront aux températures d'accuser une légère hausse supplémentaire. Les maxima évolueront entre 28 degrés en Hautes-Fagnes, 29 ou 30 degrés à la mer et jusqu'à localement 33 degrés dans le centre.

Mercredi, il y aura d'abord beaucoup de soleil. En cours de journée, des nuages cumuliformes et élevés se développeront davantage. En fin de journée, une tendance orageuse n'est pas exclue, surtout sur l'est. Les maxima varieront entre 21 degrés à la mer, 25 ou 26 degrés sur le centre et 29 ou 30 degrés en Gaume.