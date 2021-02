La météo belge du 15 février

Ce matin, il fera d'abord couvert et pluvieux. La zone de précipitations se déplacera progressivement vers l'est avec, surtout au sud du sillon Sambre-et-Meuse, un risque de quelques faibles pluies verglaçantes. Sur la Campine, ce risque n'est également pas totalement exclu. L'après-midi, le temps restera nuageux, mais il fera plus sec à partir de l'ouest. Les températures, plus douces, seront comprises entre 2 degrés en Hautes-Fagnes et 8 degrés sur l'ouest. Le vent de sud tournant vers le sud-ouest, restera modéré et temporairement assez fort à la mer et sur le relief ardennais. Des rafales proches de 60 km/h seront encore temporairement possibles sur les hauteurs de l'Ardenne.