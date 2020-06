La météo belge du 15 juin

Ce matin, on observera encore temporairement de la pluie dans le nord du pays. Ailleurs, la journée débutera avec du soleil et quelques voiles d'altitude. Au fil des heures, des nuages cumuliformes se développeront et quelques averses éclateront par endroits, éventuellement accompagnées d'un coup de tonnerre. Les maxima se situeront entre 19 degrés en Ardenne et localement 25 degrés dans la partie centrale du pays.