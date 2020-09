La météo belge du 15 septembre

Les maxima évolueront entre 28 ou 29 degrés en Hautes-Fagnes, 29 ou 30 degrés à la mer et jusqu'à 33 voire 34 degrés localement dans le centre.

Demain, il y aura d'abord beaucoup de soleil. Puis, graduellement, des champs nuageux cumuliformes et élevés se développeront davantage. En fin d'après-midi, la possibilité de quelques averses orageuses augmentera principalement au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Les maxima varieront entre 22 degrés au littoral, de 25 à 28 degrés sur le centre et jusqu'à 30 degrés sur l'extrême sud-est.

Jeudi, sous l'influence d'une zone de hautes pressions se développant sur la Mer du Nord, la masse d'air deviendra assez stable. Après dissipation de la grisaille matinale locale, le temps sera partout ensoleillé, mais également moins chaud avec des maxima compris entre 19 degrés au littoral, 21 degrés sur le centre et jusqu'à 25 degrés en Gaume.

Vendredi, le temps restera très ensoleillé avec des maxima un peu plus élevés : de 21 degrés à la mer à 24 ou 25 degrés le long de la frontière française.