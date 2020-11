La météo belge du 16 novembre

Aujourd'hui, il fera partiellement à très nuageux avec de temps en temps encore quelques faibles pluies ou quelques averses, principalement dans le sud et l'est du pays. Dans le courant de l'après-midi, le temps deviendra généralement sec et plus lumineux depuis l'ouest. Les maxima varieront entre 8 degrés en Hautes-Fagnes et 13 degrés en plaine. Le vent sera modéré, et assez fort à la mer, de secteur sud-ouest à ouest avec des rafales de l'ordre de 50 km/h.