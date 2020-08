La météo belge du 17 aout

En tout début de journée on pourra observer un peu de brume et de brouillard mais cela se dissipera assez rapidement pour laisser le ciel peu nuageux. Ensuite, en fin de matinée, les nuages deviendront plus nombreux et ils s’accompagneront de quelques ondées entre l’ouest de la Flandre et le Hainaut. Les maxima varieront de 21 à 23 degrés dans la région côtière et en Ardenne, et de 24 à 26 degrés ailleurs dans le pays.