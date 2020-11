La météo belge du 17 novembre

Aujourd'hui, la journée débutera sous un temps très nuageux et gris avec ici ou là un peu de bruine. Quelques éclaircies devraient malgré tout se profiler en cours d'après-midi et il fera pratiquement sec. Les maxima se situeront entre 8 degrés en haute Belgique et 13 voire 14 degrés en basse Belgique. Le vent sera modéré, et à la mer parfois assez fort, de secteur sud-ouest.