La météo belge du 17 septembre

Aujourd'hui mardi, le temps sera sec avec un ciel partagé entre éclaircies et passages nuageux, qui se montreront plus nombreux sur le nord-est du pays ainsi que sur le versant nord du massif ardennais. En Gaume, le soleil devrait se montrer plus généreux. Les maxima seront compris entre 15 sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 17 ou 18 degrés sur le nord du pays 20 degrés en Gaume.