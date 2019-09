La météo belge du 17 septembre

La nuit prochaine, le ciel se dégagera sur l'Ardenne mais des bancs de nuages bas en provenance de la Mer du Nord envahiront le nord et parfois le centre du pays. Quelques gouttes de bruines ne sont pas exclues dans ces régions. La nuit sera très fraîche avec des minima de 2 à 6 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse où quelques gelées au sol ne sont pas exclues, et 7 à 12 degrés dans les autres régions.