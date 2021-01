La météo belge du 18 janvier

Mardi et mercredi, ciel très nuageux avec des périodes de pluie et pas mal de vent. Le temps sera Progressivement très doux avec des maxima jusqu'à 10 degrés en plaine.



Jeudi, nous aurons d'abord de la pluie et beaucoup de vent, puis le ciel sera variable avec encore quelques averses. Maxima de 4 à 9 degrés.