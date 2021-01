La météo belge du 18 janvier

Le pays se situera entre deux perturbations. La journée sera sèche sous un ciel changeant, avec des furtives éclaircies un peu plus nombreuses sur l'ouest et le centre du pays. Les maxima seront compris entre 0 ou +1 degré en Ardenne et 6 ou 7 degrés sur l'extrême ouest, avec des valeurs proches de 5 degrés dans le centre. En cours d'après-midi, le voile nuageux s'épaissira graduellement à l'approche d'une perturbation qui arrosera le pays en cours de nuit suivante.