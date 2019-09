La météo belge du 18 septembre

Ce soir, les nuages se dissiperont d'abord dans la plupart des régions. Durant la nuit, des nuages bas plus nombreux pourraient atteindre notre pays à partir du nord avec un peu de bruine possible. Par endroits, de la brume sera possible. Les minima se situeront entre 1 degré sur les hauteurs ardennaises et 10 degrés à la côte, sous un vent généralement faible de secteur nord.