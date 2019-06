La météo belge du 19 juin

Aujourd'hui mercredi, le temps sera chaud et instable. Des ondées orageuses se produiront déjà ce matin, surtout sur l'ouest et le centre du pays. Après une courte accalmie, une seconde ligne d'averses orageuses assez active traversera cet après-midi notre pays du littoral vers l'Ardenne. En cas d'orages, risque de fortes pluies, de grêle et de coups de vent. Maxima de 22 degrés en bord de mer à 27 degrés en Campine.