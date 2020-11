La météo belge du 19 novembre

Aujourd'hui, le temps sera venteux et partiellement à très nuageux avec des périodes de pluies ou des averses, parfois ponctuées d'un coup de tonnerre principalement dans l'ouest. Ces précipitations seront plus régulières et marquées l'après-midi. Les maxima oscilleront entre 6 et 10 ou 11 degrés, sous un vent modéré à parfois assez fort dans l'intérieur, d'ouest à sud-ouest tournant vers le nord-ouest. A la côte, il sera assez fort à fort d'ouest s'orientant aussi au nord-ouest. Les rafales pourront atteindre les 65 km/h à la mer et sur les crêtes ardennaises; ailleurs jusqu'à 55 km/h.