La météo belge du 1er juin

Aujourd'hui, c'est une magnifique journée estivale avec du soleil qui s’impose de l’aube au crépuscule. Les températures sont en hausse et dignes d’un mois de juillet avec de 21°C à 26°C.



Ce soir, persistance d’un temps calme et sec sous un ciel de nouveau très bien dégagé. Nous observerons simplement l’arrivée de nuages élevés en toute fin de nuit.



Demain mercredi Malgré la présence d’un voile de nuages élevés, nous conserverons un temps sec avec des maximas qui culmineront entre 22°C et 28°C. Tendance orageuse en soirée.



Jeudi Sous des températures estivales, les averses et les orages seront très fréquents sur l’ensemble du pays. Localement, de forts orages seront à craindre.



Vendredi Les plaques de grisaille cèderont rapidement la place à un temps très orageux. Des averses soutenues seront très possibles dans le courant de l’après-midi.



Samedi, Les nuages seront encore nombreux avec quelques ondées sur l’est alors que le temps sera sec et variable sur l’ouest. Toutefois, la fiabilité est limitée.