La météo belge du 1er juin

Aujourd'hui, beau temps chaud et ensoleillé. Les températures atteindront 20 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 22 degrés au littoral et 24 ou 25 degrés dans la plupart des autres régions.



Pas de grand changement pour demain si ce n’est que le ciel se voilera en cours de journée, mais l’ambiance restera tout de même bien lumineuse. Les températures maximales seront encore en hausse et il fera même lourd avec des maxima de 21 à 27°C. Il s’agira de la journée la plus chaude de la semaine.



Jeudi, les conditions météo risquent d’être plus instables et nous connaîtrons un régime d’averses localement orageuses. Les maxima seront en baisse, compris entre 19 et 24°C.



Vendredi Les plaques de grisaille cèderont rapidement la place à un temps très orageux. Des averses soutenues seront très possibles dans le courant de l’après-midi.

Les maxima seront compris entre 17 et 21°C.