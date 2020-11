La météo belge du 2 novembre

Ce soir, les dernières pluies quitteront notre pays par l'est. Le temps deviendra alors sec partout avec des éclaircies de plus en plus larges à partir de l'ouest. La nuit sera sensiblement plus fraîche que les précédentes, avec des minima compris entre 4 degrés en Hautes Fagnes à 8 degrés en plaine. Le vent d'ouest à sud-ouest deviendra modéré mais sera d'abord encore fort au littoral; il reviendra plus tard au secteur sud à sud-ouest.