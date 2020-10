La météo belge du 2 octobre

Ce vendredi, une perturbation pluvieuse envahit le pays par le sud mais les précipitations restent faibles et intermittentes. Maxima localement jusqu'à 16°C.

Cette nuit, la même perturbation reprendra de la vigueur. Résultat, les pluies, souvent modérées, concerneront l’ensemble du Royaume. Minima entre 8°C et 12°C.

Samedi La perturbation trainera encore longuement sur le pays mais son activité ne sera pas fort importante. En cours d'après-midi, quelques éclaircies se dessineront entre les ondées résiduelles tandis que le vent se renforcera dans une moitié sud.

Dimanche L'influence dépressionnaire restera largement dominante ce dimanche. Une journée venteuse au cours de laquelle de nouvelles périodes de pluie seront au programme, avec cependant une assez nette atténuation des phénomènes durant l'après-midi.

Lundi prochain Une profonde dépression continuera de générer un temps plutôt chaotique. Poussés par des rafales de vent par moments intenses, les nuages seront actifs et déverseront des averses de plus en plus fréquentes au fil des heures.