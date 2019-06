La météo belge du 20 juin

Aujourd'hui jeudi, le ciel sera d'abord très nuageux avec quelques averses. Un coup de tonnerre isolé est encore possible sur le sud-est du pays. L'après-midi, le temps redeviendra plus sec à partir de la région littorale avec quelques rayons de soleil. Les températures ne dépasseront pas 17 à 19 degrés en Ardenne et dans la zone côtière, et 20 à 22 degrés dans les autres régions. Le vent de sud-ouest sera modéré et s'orientera l'après-midi à l'ouest.





Ce soir, les éclaircies s'étendent vers l'est pour finalement concerner toutes les régions.



La nuit prochaine sera peu nuageuse et parfois brumeuse. Quelques bancs de nuages bas pourront se former par endroits.