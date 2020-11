La météo belge du 20 novembre

Ce matin, nous aurons quelques bancs de brouillard (givrants) en Ardenne et en Lorraine Belge; sur la partie nord-est du pays, on prévoit encore quelques averses localisées, éventuellement hivernales en Ardenne. En journée, le temps restera généralement sec avec des éclaircies et des passages nuageux. En fin de journée, le ciel redeviendra plus nuageux sur l'ouest du pays. Il fera frais avec des températures qui ne dépasseront pas 3 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 9 degrés à la mer. Le vent sera faible à modéré d'ouest à à sud-ouest, revenant au sud-sud-ouest.