La météo belge du 20 novembre

Ce soir, le ciel deviendra très nuageux avec progressivement un risque de quelques faibles pluies ou bruines. Sur le centre et l'est du pays, nous bénéficierons encore de (larges) éclaircies.

Durant la nuit prochaine, le ciel deviendra graduellement très nuageux dans toutes les régions et quelques pluies pourront se produire sur la moitié nord-ouest du pays. Les températures redescendront entre -1 à 0 degré en Gaume, autour de +4 dans le centre du pays et +7 degrés le long du littoral. Le vent sera modéré de sud-sud-ouest. Sur l'ouest, il sera faible.