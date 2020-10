La météo belge du 20 octobre

Aujourd'hui mardi, une zone de pluie traversera nos régions à partir de la frontière française et de l'ouest du pays. L'après-midi, le temps redeviendra plus sec sur l'ouest du pays. Les maxima varieront entre 12 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 16 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera généralement modéré de sud.