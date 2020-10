La météo belge du 20 octobre

Ce soir, le temps sera temporairement plus sec. La nuit prochaine, une nouvelle zone de pluie assez active envahira nos régions à partir de la France. Les minima varieront entre 9 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 13 degrés sur l'ouest et le centre du pays. Le vent sera généralement modéré de sud, en fin de nuit parfois assez fort avec des pointes de 60 km/h.