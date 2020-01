La météo belge du 22 janvier

Ce mercredi, après une nuit encore froide, marquée par des gelées généralisées, une grande partie du territoire se retrouvera sous la grisaille, avec des visibilités souvent limitées par le brouillard givrant en début de journée. Par endroits, quelques bruines seront également possibles et pourraient transitoirement être verglaçantes le matin. La Lorraine belge devrait par contre encore bénéficier de larges éclaircies durant la majeure partie de la journée. Les maxima seront compris entre 2 et 5 degrés sur la majeure partie territoire. Ils seront voisins de 5 ou 6 degrés sous les éclaircies de l’extrême sud du pays, et de 7 degrés en bord de mer. Le vent sera d’abord généralement faible de direction variable (ou de nord à nord-est dans le sud du pays). Il s’orientera plus tard au secteur nord à nord-est à la côte et y deviendra modéré.



Durant la nuit de mercredi à jeudi, l’IRM prévoit encore des nuages bas dans la plupart des régions avec de la brume et, par endroits, encore du brouillard. En fin de nuit, des éclaircies seront toutefois possibles sur les sommets de l’Ardenne ainsi que les régions voisines du sillon Sambre et Meuse. Il fera moins froid que les nuits précédentes avec des minima de -1 à +3 degrés. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur est à nord-est.