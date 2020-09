La météo belge du 22 septembre

Aujourd'hui, le temps restera sec avec, d'abord, du brouillard sur le nord-ouest et le centre du pays qui pourra limiter la visibilité à 50 m par endroits. Vers midi, la grisaille devrait être dissipée et le temps deviendra ensoleillé partout. Les maxima seront compris entre 21 degrés à la côte et localement 26 degrés dans l'intérieur, sous un vent généralement faible de direction variable ou d'ouest à sud-ouest.