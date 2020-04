La météo belge du 23 avril

Ce soir et cette nuit, des voiles de nuages élevés dériveront au-dessus de notre territoire. En fin de nuit, l'atmosphère pourrait devenir un peu brumeuse sur l'ouest du pays. Les minima seront compris entre 2 degrés et 9 degrés, sous un vent faible de direction variable ou de secteur nord à nord-ouest dans l'intérieur des terres, et souvent modéré de secteur nord à la côte.