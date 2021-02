La météo belge du 23 février

Ce soir et la nuit prochaine, le temps deviendra peu nuageux dans la plupart des régions avec quelques voiles d'altitude. En cours de nuit, sur le flanc sud de l'Ardenne, des nuages bas pourront finalement se développer et limiter la visibilité. Les minima seront compris entre 5 degrés sur le relief ardennais et 11 degrés sur le centre. Le vent sera généralement modéré de secteur sud, mais sur le sud-est du pays il sera parfois faible.