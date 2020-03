La météo belge du 23 mars

Aujourd'hui, il fera toujours très ensoleillé, mais encore assez frais avec des maxima évoluant entre 6 et 8 degrés en Ardenne et entre 9 à 12 degrés ailleurs. Le vent d'est-sud-est sera modéré, et sur le flanc sud de l'Ardenne, assez fort avec des rafales jusque 60 km/h. Il faiblira toutefois en fin de journée.