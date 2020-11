La météo belge du 23 novembre

Ce matin, il y aura encore de faibles pluies ou de la bruine par intermittence sur la partie sud du pays. Ensuite, il fera souvent sec avec une alternance de nuages et parfois de larges éclaircies sur la moitié nord. Dans le sud, il fera plus nuageux. Les maxima se situeront entre 5 degrés en Hautes-Fagnes et 10 degrés sur l'ouest.



Mardi, le temps sera sec et la journée débutera sous un ciel nuageux avec de la brume voire localement du brouillard en Ardenne. Progressivement, les éclaircies s'imposeront davantage. Les maxima atteindront de 5 degrés en Hautes-Fagnes à 10 ou 11 degrés sur l'ouest et le centre.

Mercredi, le temps restera sec et d'abord assez ensoleillé avec des voiles d'altitude. Les maxima atteindront de 6 degrés en haute Ardenne à 11 degrés dans le centre.

Jeudi, la nébulosité augmentera depuis le nord-ouest et une faible averse ne sera alors pas exclue. Sur le sud-est du pays, les éclaircies persisteront davantage avec un temps souvent sec. Les maxima seront compris entre 6 et 11 degrés sous un vent de secteur nord.