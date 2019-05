La météo belge du 24 mai

Aujourd'hui vendredi, le ciel sera partiellement nuageux avec davantage de soleil sur l'ouest du pays. Dans les autre régions, l'atmosphère deviendra plus instable et quelques averses se développeront par endroits, surtout l'après-midi et au sud du sillon Sambre et Meuse. Le temps sera doux avec des températures de 17 à 19 degrés en Ardenne et dans la région côtière, et de 20 à 22 degrés dans les autres régions.